РИАМО - 16 фев. Московский хоккейных клуб «Динамо» проиграл «Сочи» со счетом 2:3 на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ, пишет «Советский спорт».

«У победителей встречи голами отметились Владислав Калетник (7-я минута), Станислав Бочаров (57-я) и Мартин Бакош (61-я), забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Евгений Мозер (25-я минута) и Миика Койвисто (36-я)», – говорится в сообщении.

Таким образом, столичное «Динамо» потерпело второе поражение в последних пяти играх. Теперь команда занимает пятое место в Западной конференции с 70 очками, «Сочи» расположился на восьмой строчке с 60 очками.