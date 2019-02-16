РИАМО - 16 фев. Из-за выросшего пассажиропотока на станциях «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий установили восемь дополнительных мобильных касс для продажи билетов, сообщил журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«Из-за роста пассажиропотока и загруженности касс на станциях «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий в вестибюлях будут дополнительно работать мобильные стойки, где пассажиры также смогут приобрести билет на одну поездку», – сказал Дощатов.

Для строительства Большой кольцевой линии метро до 24 февраля закрылись пять станций Сокольнической линии метрополитена: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

Поезда по «красной» ветке будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.