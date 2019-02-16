РИАМО - 16 фев. На перекрытом участке Сокольнической линии метро шпалы заменят на новые, а на станциях проведут клининговые работы, для этих целей будут привлечены около 3 тысяч работников, сообщил журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«Мы будем менять порядка 3 тысяч шпал на новые из композитного материала, срок службы которых составляет около 50 лет. И, конечно, все это время будем приводить в порядок станционные комплексы и вестибюли. Будут проведены большие клининговые работы», – сказал Дощатов.

Он добавил, что на работы будут выведены около 3 тысяч человек, которые будут проводить работы согласно регламенту.

Для строительства Большой кольцевой линии метро до 24 февраля закрылись пять станций Сокольнической линии метрополитена: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

Поезда по «красной» ветке будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.