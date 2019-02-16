РИАМО - 16 фев. Двое мужчин погибли, попав под поезд в районе станции «Видное» Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«На станции «Видное» Павелецкого направления поездом сообщением Москва - Тамбов смертельно травмированы двое мужчин», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на станции «Водники» Савеловского направления МЖД поезд сбил двух детей, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, один из пострадавших скончался.

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