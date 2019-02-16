РИАМО - 16 фев. На Ленинском проспекте в Москве в многоэтажном жилом доме на 25-м этаже произошло короткое замыкание, в результате происшествия до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались около 230 человек, сообщил РИАМО в субботу сотрудник ГУ МЧС России по столице.

«В 18:59 поступила заявка о задымлении по адресу: Ленинский проспект, дом 111, корпус 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на 25-м этаже 47-этажного жилого дома произошло короткое замыкание на площади 0,5 квадратных метров с самозамыканием», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно покинули здание около 230 человек.