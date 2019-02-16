РИАМО - 16 фев. Власти городского округа Орехово-Зуево озвучили стратегические планы развития округа до 2023 года, так, основные задачи заключаются в развитии сфер экономики, здравоохранения, безопасности, жилищной политики, ЖКХ, образования, экологии, культуры и спорта, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Мы видим развитие Орехово-Зуево, муниципалитет ставит перед собой амбициозные цели. Все, что уже сделано, – это замечательно. Главное, чтобы этот темп развития территории не имел тенденции к падению. Важно продолжать кропотливую работу, этого ждут от нас жители», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.

В городском округе Орехово-Зуево глава муниципалитета Геннадий Панин отчитался о проделанной работе в период с 2014 по 2018 год на территории округа перед жителями Орехово-Зуева. На мероприятии присутствовали почетные жители муниципалитета, ветераны, депутаты местного Совета депутатов, а также представители политических и общественных организаций.

По словам Нагорной, мнение жителей является важнейшим критерием оценки деятельности местных властей, а любое решение должно быть тщательно выверено с мнением жителей и это основа задача руководства муниципалитета.

«Самый главный критерий оценки работы руководства муниципального образования – это высокое «социальное самочувствие» каждого жителя. Сегодня отчет главы начался с видеоряда о том, что было и что стало. Когда жители выходят на улицу и видят положительные изменения – это основное достижение власти и основная оценка их работы, как муниципалитета, так и региона», – сообщила она.

Глава Орехово-Зуева Геннадий Панин озвучил стратегические планы развития городского округа до 2023 года. В соответствии с обращением губернатора Московской области Андрея Воробьева перед жителями Подмосковья «Новая пятилетка» стоят задачи развития в муниципалитете сфер экономики, здравоохранения, безопасности, жилищной политики, ЖКХ, образования, экологии, культуры и спорта.

В рейтинге муниципальных образований Московской области «Рейтинг-50» городской округ Орехово-Зуево поднялся на 19 пунктов, заняв по итогам 2018 года 22-е место.