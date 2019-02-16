РИАМО - 16 фев. В частном жилом доме в городском округе Мытищи произошел пожар, в котором пострадали пять человек, двое из них погибли, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 01:53 15 февраля на ЦППС Мытищинского ПСГ поступило сообщение от очевидца о пожаре в частном жилом доме по адресу: городской округ Мытищи, поселок Пироговский, улица Новая, дом 3.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-236 наблюдалось горение 1/2 кровли дома и мансарды на площади 75 квадратных метров, угроза распространения пожара по дому. В 03:51 – пожар локализован на площади 150 квадратных метров. В 05:20 – ликвидация открытого горения. В 08:40 – обнаружены фрагменты тел двух погибших. В 13:00 – ликвидация последствий пожара», – говорится в сообщении.

В результате пожара пострадали еще три человека, которые вышли из дома до прибытия пожарных подразделений и самостоятельно вызвали медицинскую помощь, после чего были доставлены в ГКБ города Мытищи.

Для ликвидации возгорания было привлечено 40 человек и 12 единиц техники.