РИАМО - 16 фев. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой мокрый снег, максимальная температура воздух днем составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем характер погоды в Московском регионе будет носить неустойчивый характер. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит 0 – плюс 2 градуса, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Таким образом, среднесуточная температура значительно превысит свою климатическую норму» – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скорость 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и к середине дня достигнет 747 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

«Такой тип погоды чаще всего отрицательно влияет на самочувствие людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. Недомогание возможно у гипертоников, гипотоников, перенесших сосудистые катастрофы, у людей с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов могут наблюдаться недомогания, ухудшения самочувствия, появление головных болей и болей в области сердца, «скачки» артериального давления», – заключается в материале.

Также в Подмосковье и Москве на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.