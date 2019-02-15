РИАМО - 15 фев. Реконструкция склада Павлово-Посадского гофрокомбината завершится в четвертом квартале 2019 года, после проведенных работ площадь объекта увеличится с 7 тысяч до 33,8 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершили проверку хода реконструкции склада № 6 гофрокомбината в Павловском Посаде. Участниками строительства приняты оперативные меры по устранению замечаний в части организации территории стройплощадки», – говорится в сообщении.

До завершения проверки генподрядной организацией ООО «ПСК Новинский завод металлоконструкций» устранены все замечания. На объекте установлен информационный щит и схема проезда по территории, пожарный щит со всем соответствующим инвентарем, ограждение строительной площадки приведено в надлежащее состояние, упорядоченно хранение строительных материалов, очищены от снега и наледи подъездные пути и подходы к рабочим местам.

В рамках реконструкции к существующему одноэтажному неотапливаемому зданию пристраиваются дополнительные складские помещения. Площадь склада № 6 после реконструкции составит 33,8 тысячи квадратных метров. До реконструкции его площадь была 7 тысяч квадратных метров, отмечается в материале.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж металлоконструкций надземной части задания», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объекта является ООО «Гофромастер». Плановое завершение строительных работ ожидается в четвертом квартале 2019 года.