РИАМО - 15 фев. Застройщиков Московской области оштрафовали на этой неделе почти на 4 миллиона рублей, больше всего постановлений вынесено за строительство без разрешения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Главгосстройнадзором 11–12 февраля по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 3 миллиона 953 тысячи рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Так, за нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено восемь постановлений на 607 тысяч рублей, два постановления – за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 200 тысяч рублей, 14 постановлений на 2 миллиона 295 тысяч рублей – за строительство без разрешения.

Корме того, два постановления на 21 тысячу рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, а также восемь постановлений на 460 тысяч рублей за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.

Помимо этого, надзорное ведомство вынесло три постановления на 320 тысяч рублей за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений и одно постановление на 50 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в Единой информационной системе жилищного строительства.

Четырем строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения.