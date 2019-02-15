РИАМО - 15 фев. Басманный суд Москвы на 72 часа продлил срок задержания основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный», сообщает в пятницу ТАСС.

Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. Он является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». В рамках расследования задержаны сам Калви и еще пять человек, которые арестованы Басманным судом.

«Задержание продлено на 72 часа, заседание отложено до 13:00 московского времени 16 февраля», – заявил судья.

Защита подозреваемого просила перенести заседание из-за необходимости дополнительного времени для предоставления материалов, характеризующих личность Калви. Кроме того, в материалах дела фигурируют документы на английском языке, которым владеют не все участники процесса.

Сам Калви обвинения в свой адрес не признал и назвал их лживыми. В частности, в лживом доносе он обвинил члена правления банка «Восточный» Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна. По мнению Калви, эти обвинения спровоцированы «корпоративным конфликтом» в банке.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР. Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «ВкусВилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.