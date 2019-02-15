РИАМО - 15 фев. Специалисты Сбербанка предупредили, что в будущем мошенничество в банковской сфере может выйти на новый уровень – злоумышленники начнут использовать для своих целей робота, который будет подделывать разные голоса и звонить потенциальным жертвам, сообщает в пятницу РИА Новости.

В кредитной организации заявили, что новый вид мошенничества могут начать использовать уже через полгода. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Российском инвестиционном форуме в Сочи продемонстрировал возможности новой мошеннической технологии, включив аудиозапись диалога, в котором условный губернатор голосом актера Иннокентия Смоктуновского просит у собеседника 5 миллиардов рублей на строительство моста в регионе.

«Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции. Это не артист, это делает робот. Все, что говорил «Иннокентий Смоктуновский», это делал компьютер. И это возможно уже сегодня», – сказал Кузнецов.

По его словам, в Сбербанк уже разработали меры по борьбе с таким мошенничеством, но для начала банки должны быть оснащены такой же системой.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.