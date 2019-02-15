РИАМО - 15 фев. Одной из приоритетных задач властей Подмосковья является обеспечение комфортного перехода участников рынка – строительных фирм, банков и жителей региона – на проектное финансирование строительства жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В пятницу в доме правительства Московской области состоялась встреча представителей исполнительных органов власти региона и кредитных организаций. Модератором мероприятия выступил зампред правительства региона Максим Фомин. Цель встречи – реализация поручений, озвученных в ходе прошедшего Госсовета.

«Задача всех участников рынка сегодня – обеспечить бесперебойное функционирование строительной отрасли в переходный период, разработать единые механизмы оперативного взаимодействия застройщиков и банков, выявить «рискованные» проекты на ранних стадиях», – отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Представители кредитных организаций, участвующие во встрече, выразили готовность продолжить взаимодействие с правительством Московской области и застройщиками с целью комфортного перехода на проектное финансирование.