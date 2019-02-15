РИАМО - 15 фев. Матч звезд баскетбола Единой лиги ВТБ, который пройдет в Москве 17 февраля на «ВТБ-Арене», вошел в пятерку популярных событий у туристов на предстоящих выходных, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

В Москве, Екатеринбурге, Свердловской и Кировской областях, а также в Алтайском крае пройдут самые интересные праздники спорта и активного отдыха ближайших выходных для горожан и туристов.

«В топ-5 событий для туристов в выходные входят баскетбольный матч звезд Единой лиги ВТБ в Москве, массовый ночной спуск на лыжах под Нижним Тагилом, соревнования по ледяному спидвею в Вятских Полянах, горная гонка северных ездовых собак в Алтайском крае и мировой чемпионат по скоростному спуску на коньках в Екатеринбурге», – говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности февральских спортивных событий.

Третий в истории матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу пройдет 17 февраля в 16:30 на «ВТБ Арене» – центральном стадионе «Динамо». На матче команд «Звезды России» и «Звезды Мира» ожидается 11,5 тысячи зрителей при 100 % посещаемости арены. Ведущим шоу матча звезд-2019 станет Иван Ургант, также на шоу выступит группа «Каста».