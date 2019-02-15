РИАМО - 15 фев. Развлекательный парк «Остров мечты» получит электроснабжение благодаря прокладке коммуникаций в коллекторе «Шоссейный», в ходе комплексной реконструкции были усилены строительные конструкции, заменены кабельные металлоконструкции и проведены другие работы, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Москоллектор».

«Коммуникационный коллектор «Шоссейный» выходит из комплексной реконструкции. Он расположен в Юго-Восточном административном округе Москвы в районах «Печатники» и «Текстильщики». Подземный объект 1990 года модернизировали, и это позволило проложить в нем дополнительные силовые линии для запитки строящегося в Нагатинской пойме российского «Диснейлэнда» – детского развлекательного парка «Остров мечты», – говорится в сообщении.

Коллектор «Шоссейный» строился комбинированным способом. Там, где применялась щитовая проходка, глубина залегания тела коллектора составляет порядка 14 метров. Этот участок необходимо было обезопасить от поступления грунтовых вод. Для решения этой технически сложной задачи коллектор был взят в изоляционный кожух: произведена гидроизоляция швов, укреплены грунты, сооружены дополнительные приямки, под коллектором проложена дренажная труба диаметром 300 миллиметров.

В ходе комплексной реконструкции были усилены строительные конструкции, заменены кабельные металлоконструкции, сделаны ходовые дорожки, «оделись» в гранит все наземные конструкции коллектора – вентиляционные шахты.

Парк развлечений «Остров мечты» будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Это будет первый в России всесезонный парк развлечений. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет работать и как детская образовательная площадка.