РИАМО - 15 фев. В одном из корпусов Высшей школы экономики в Хитровском переулке в Москве до 18 февраля ввели карантин в связи со случаем заболевания студентом корью, сообщается на сайте НИУ «ВШЭ».

«В связи с подтвержденным случаем заболевания корью у студента 3-го курса факультета коммуникаций, медиа и дизайна в здании НИУ ВШЭ в Хитровском переулке, дом №2/8, корпус 5 введен карантин. Соответствующее предписание выдано Роспотребнадзором. Полный карантин продлится три дня и завершится вечером 18 февраля», – говорится в сообщении.

Так, до этой даты от занятий отстранены все студенты бакалавриата и магистратуры, обучающиеся в этом здании – это студенты образовательных программ «Журналистика», «Медиакоммуникации» и ряда магистерских программ по журналистике.

Кроме того, от проведения занятий также временно отстранены преподаватели факультета, контактировавшие с заболевшим студентом и не имеющие прививки от кори. На время карантина в здании запрещено проводить культурно-массовые мероприятия.

Занятия продолжатся по истечении трех дней, от учебного процесса будет отстранены только те преподаватели и студенты, у которых не подтвердится наличие установленных прививок от кори либо факта заболевания корью ранее.

Все желающие сотрудники и студенты ВШЭ 11 и 12 февраля могли пройти бесплатную вакцинацию от кори в стенах университета.

Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. В случае контакта с больным корью не привитые от данной инфекции и ранее не болевшие корью заболевают в 100% случаев. Заболевание характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, коньюктивитом и пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефаломиелит, который в 10 % случаев становится причиной летальных исходов.

Единственным эффективным средством профилактики против кори как среди детей, так и среди взрослых является вакцинация.

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