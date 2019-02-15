РИАМО - 15 фев. Жители Москвы и Подмосковья станут самой многочисленной категорией среди туристов в Крыму летом 2019 года, также они потратят больше всего денег на аренду курортного жилья, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.

«Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск входят в первую пятерку городов и регионов России, где популярен летний отдых в Крыму. В первой десятке российских регионов, откуда туристы едут в Крым, также Новосибирская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский АО, Самарская и Архангельская области», – говорится в сообщении.

Так, на туристов из Москвы и Подмосковья приходится 32% от всех летних броней в Крыму, из Санкт-Петербурга – 9%, из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга – по 3,5%, из Челябинска и Новосибирска – по 3%, из Краснодарского края – 2,5%, из Ханты-Мансийска, Самары и Архангельска – по 2% от всех броней летнего отдыха в Крыму.

В среднем в этом году российские туристы бронируют летний отдых в Крыму на 11,5 ночей, они потратят на аренду жилья 2,9 тысячи рублей на семью в сутки. Из Москвы – на 12 ночей и 3,2 тысячи рублей в сутки.

Туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска бронируют самый продолжительный летний отдых в Крыму – в среднем 13,5 ночей. На втором месте путешественники из Ханты-Мансийска – 13 ночей. Самый короткий летний отдых в Крыму – у туристов из Краснодарского края – в среднем семь ночей.

На аренду курортного жилья в Крыму больше всех потратят туристы из Москвы и Ханты-Мансийска – в среднем 3,2 тысячи рублей в сутки, меньше всех – туристы из Архангельска – 1,9 тысячи рублей в сутки и Новосибирска – 2,3 тысячи рублей в сутки.