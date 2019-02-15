РИАМО - 15 фев. Подмосковный дуб лидирует в голосовании на Международном конкурсе «Европейское дерево года – 2019», всего в финале участвуют представители от 15 стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Министерство экологии и природопользования Московской области приглашает жителей региона проголосовать за подмосковный дуб в конкурсе «Европейское дерево года – 2019» на сайте. До конца конкурса осталось две недели, и на сегодняшний день кандидат от Московской области вышел в лидеры голосования и имеет реальные шансы на победу», — говорится в сообщении.

Россия принимает участие в престижном Международном конкурсе «Европейское дерево года». В 2019 году претендентом на право получения почетного титула был избран подмосковный дуб. Дерево растет почти 250 лет на территории государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском районе.

В конкурсе «Европейское дерево года» организаторы ежегодно ищут дерево с самой интересной историей. В этот раз в финал конкурса вышли представители от 15 европейских стран.

«Деревья-памятники природы являются столь же важным достоянием и культурным наследием государства, как и другие памятники архитектуры, истории и искусства. Попадание подмосковного дуба в шорт-лист конкурса позволяет рассматривать это дерево в качестве символа страны и территории, которую он представляет. Сами работники музея-заповедника с улыбкой отмечают, что Абрамцевский дуб — старейший «сотрудник» музея», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

На данный момент Абрамцевский дуб набрал более 19,7 тысячи голосов. Ближайшие соперники – миндальное дерево со снежных холмов в городе Печ из Венгрии и вековой круглолистный дуб в Монто Барбейро из Португалии имеют 19,5 и 15,7 тысячи голосов соответственно.

Церемония награждения победителя конкурса пройдет 19 марта в Брюсселе.

В 2018 году Россия впервые заняла на конкурсе третье место.

Абрамцевский дуб является одним из старейших деревьев Московской области и занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под №255. За свои два с половиной века он стал свидетелем истории региона, повидал много выдающихся деятелей российской культуры — под его раскидистой сенью гуляли Гоголь, Тургенев, Репин, Васнецов.