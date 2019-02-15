РИАМО - 15 фев. Врачи столичной больницы имени Сперанского вылечили девочку, получившую ушиб сердца и разрыв легкого от взрыва петард, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«В период новогодних праздников школьница получила травму во время запуска петард. По словам родных пострадавшей, петарды они купили в лицензированном магазине. Все условия безопасности были соблюдены: глава семейства глубоко в снег зарыл коробку с праздничным «салютом», дети отошли на 20 метров, однако что-то пошло не так. Петарды начали стрелять не вверх, а в стороны – по зрителям», — говорится в сообщении.

На линии огня оказалась 11-летняя девочка. Ударом в грудь ее сбило с ног, на ребенке загорелась дубленка, которая отчасти спасла девочку от более тяжелых последствий. Ребенка госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского.

«Пострадавшая поступила в реанимационное отделение в состоянии травматического шока. Врачи зафиксировали ушиб обоих легких, разрыв левого легкого, пневмоторакс, ушиб сердца, ожог пламенем левого плеча и грудной клетки на площади 7%, анемию, дыхательную недостаточность. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, выполнили дренирование плевральной полости», — добавляется в сообщении.

В отделении реанимации провели многокомпонентную терапию: инфузионно-трансфузионную, антибактериальную. После того, как были восстановлены дыхательные функции, пациентку перевели в отделение травмы, где ей обрабатывали ожоговые раны, наложили специальные сетчатые покрытия, проводили этапные перевязки. Девочке также пересадили кожу. Спустя несколько недель она пошла на поправку и девочку выписали из клиники.