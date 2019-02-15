РИАМО - 15 фев. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России, вынесенные в отношении ООО «СвязьСтрой» за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ранее по результатам анализа информации, представленной электронными площадками ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ООО «РТС-тендер», управление признало общество нарушившим антимонопольное законодательство в части заключения устного картельного соглашения с ООО «Телеком МПК», реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, и выдало ООО «СвязьСтрой» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Не согласившись с этим, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «СвязьСтрой» в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.