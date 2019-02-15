РИАМО – 15 фев. Администрация Рузского городского округа уволила исполняющего обязанности руководителя муниципального детского сада №5, в котором накануне воспитательница забыла пятилетнего ребенка на улице после прогулки, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что воспитатель дошкольного учреждения №5 в Северном микрорайоне Рузы забыла забрать с прогулки пятилетнюю девочку. Ребенок почти час провел на морозе, а затем самостоятельно покинул территорию детского сада. Девочка была обнаружена на детской площадке недалеко от дома случайной прохожей.

«Было принято решение об увольнении исполняющего обязанности руководителя этого садика и вахтера, который должен был следить за территорией и пропустил этот момент. Мама ребенка сказала, что в этот садик не вернется, и администрация предложила ей пять садиков в качестве альтернативы», – сказал агентству источник в администрации городского округа.

Подмосковный СК начал доследственную проверку по данному инциденту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что администрация детсада должна извиниться перед родителями забытой на морозе девочки.