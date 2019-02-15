РИАМО - 15 фев. Региональное информационное агентство Московской области разыгрывает среди подписчиков в «ВКонтакте» три пары билетов на площадку «Город зимы», расположенную на ВДНХ, итоги будут подведены 24 февраля.

Каждый билет включает один сеанс на катке «Ракета», один сеанс на катке «Цветник» и пять спусков с тюбинговой горки «Север». Билеты дают право посещения в любой день и время работы катков и горки.

Чтобы стать обладателем билетов, подписчику группы «РИАМО в Москве» нужно сделать репост конкурсного сообщения. Профиль должен быть открыт, чтобы репост был виден.

Победителей определят случайным образом 24 февраля.

Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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