РИАМО - 15 фев. Школьники люберецкой гимназии №16 «Интерес» показали лучший результат на «Инженерном шоу» в рамках четвертого Международного фестиваля науки, который проходит на базе Московского государственного областного университета, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Люберцы.

«Команда учащихся люберецкой гимназии №16 «Интерес» впервые представила городской округ Люберцы на фестивале науки. 14 февраля гимназисты участвовали в конкурсе «Инженерное шоу», в котором заняли первое место», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

По его словам, за два часа ребята собрали машину-механизм Голдберга.

«Команда в составе Максима Бормашова, Рахима Усманова и Владимира Манылова вместе со своими наставниками – учителем технологии Алексеем Вороновым и учителем физики Сергеем Даниловым – обыграла студентов первого и второго курсов Московского государственного областного университета», – пояснил Ружицкий.

Фестиваль науки стартовал 8 февраля на базе МГОУ. В день открытия учащиеся второго и восьмого классов гимназии представили на выставке научных достижений свои творческие работы, которые создали в школьном кружке робототехники. Работы гимназистов были отмечены дипломами.

Четвертый Международный фестиваль науки продлится до 28 февраля.