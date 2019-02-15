РИАМО - 15 фев. В Европейском союзе обсуждают возможность введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Брюсселе 18 февраля пройдут переговоры глав министерств иностранных дел стран – участниц ЕС, на них обсудят вопрос санкций против РФ, но, скорее всего, еще не решат его окончательно. Сейчас идет процесс определения ограничительных мер, которые могли бы быть приняты в связи с событиями в Керченском проливе.

«Насколько мне известно, они не будут завершены к понедельнику, то есть это не будет вопросом в понедельник, но процесс идет и ожидается в ближайшее время», – сказал источник агентства.

По словам политолога, эксперта Института стран СНГ Артема Журко, обсуждение новых ограничительных мер в отношении России пока не несет никакой конкретики не несет. При этом, по его мнению, Запад понимает бессмысленность этих санкций.

«За последние пять лет такая политика не заставила Россию пойти на уступки в ключевых вопросах. И вряд ли заставит. Удивительно выглядит причина новых ограничительных мер. Инцидент в Керченском проливе, как известно, случился еще в конце ноября, и вот теперь в феврале эта тема снова внезапно встревожила Брюссель. Хотя ранее Евросоюз всего лишь призывал стороны к максимальной сдержанности в Азовской акватории. С той же позицией, напомню, выступали и в НАТО», – сказал Журко.

Три корабля украинских ВМС нарушили границу России 25 ноября, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российской стороны. В итоге корабли ВМС Украины, на которых находилось 22 моряка, а также два сотрудника СБУ, были задержаны, трое из них получили ранения.

В отношении моряков судов-нарушителей возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ». Всех задержанных моряков этапировали в Москву.