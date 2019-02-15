РИАМО - 15 фев. В Москве в пятницу была зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала зимы, столбики термометров поднялись до плюс 2,9 градуса, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В 18:00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 2,9 градуса. Перед этим максимальная температура была плюс 2,8 градуса 4 февраля», - сказал Цыганков.

Он отметил, что данный температурный максимум уже может быть побит 16 февраля. Прогнозируется, что воздух может прогреться до плюс 3 градусов.