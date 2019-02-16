РИАМО - 16 фев. Для строительства Большой кольцевой линии метро до 24 февраля закрылись пять станций Сокольнической линии метрополитена: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

Поезда по «красной» ветке будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.

Бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ свяжет станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская». В перевозках планируется задействовать более 230 автобусов.

Кроме того, для жителей района Богородское организуют автобусный маршрут №86М – от метро «Бульвар Рокоссовского» до проспекта Буденного через станции метро «Преображенская площадь» и «Электрозаводская».

Пассажирам, привыкшим пользоваться станцией метро «Бульвар Рокоссовского», удобнее всего будет сесть на одноименной станции МЦК. Пассажирам станции «Черкизовская» легче воспользоваться станцией МЦК Локомотив. Пассажирам станции «Преображенская площадь» быстрее всего будет доехать до станции МЦК Локомотив на компенсационном маршруте КМ.

Пассажиры станции «Сокольники» могут доехать до станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, воспользовавшись автобусами №т32 и 332.

Работники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут помогать пассажирам построить оптимальный маршрут, найти остановки компенсационных автобусов во время закрытия участка от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского». Всего на станциях будут дежурить около 100 сотрудников ЦОМП.

В связи с закрытием пяти станций метро будет ограничено движение по улицам Преображенская, Стромынка, Русаковская, Краснопрудная до Комсомольской площади. Кроме того, по ряду улиц будет ограничен выезд транспорта в основную зону ограничения движения.

Платные парковки в районе ограничений будут недоступны. Всего там расположено 159 парковочных мест, из них 16 – для инвалидов. Автомобилистов просят быть внимательными при парковке и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.

Кроме того, из-за организации приоритетного проезда для городского транспорта ожидается осложнение дорожно-транспортной ситуации на улицах Верхняя Красносельская, Большая Черкизовская, Нижняя Красносельская, Бакунинская, Жебрунова, Щербаковская, Сокольнический вал.

Более 60 сотрудников дорожно-патрульной службы будут обеспечивать непрерывный контроль за обеспечением безопасности дорожного движения в период закрытия станций. Местным жителям, людям, работающим в зоне перекрытий, а также транспорту необходимы будут подтверждающие документы на этот период.

Закрытие станций Сокольнической линии связано с важным этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который будет проходить под станцией «Сокольники». На новом участке Большой кольцевой линии будут располагаться шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска Большое кольцо позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города, и существенно разгрузить Сокольническую линию метро.