РИАМО – 15 фев. Заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Эдуард Сущенко провел совещание по проблемам ЖКХ и их оперативному решению, оно прошло в пятницу в администрации Волоколамского муниципального района, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В мероприятии приняли участие глава Волоколамского муниципального района Михаил Сылка, заместитель главы, начальник управления ЖКХ и градостроительства администрации района Наталья Козлова, советник генерального директора по вопросам методологии проведения капитального ремонта Петр Шпира, руководитель Волоколамского отделения ООО «МосОблЕИРЦ» Наталья Семенова, руководитель Волоколамского отделения ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Николай Парамонов, представители УК муниципального района.

«Госжилинспекция тщательнейшим образом следит за развитием сферы ЖКХ во всех муниципалитетах Московской области. Мы стараемся не только активно оказывать посильное содействие при построении конструктивного диалога между жителями и управляющими организациями, но также подключать к данному диалогу администрации, фонд капремонта, ресурсоснабжающие и управляющие организации в обязательном порядке», – отметил Сущенко.

Он добавил, что это необходимо делать регулярно для оптимизации решения наиболее насущных вопросов. Такие консилиумы – наиболее эффективная форма решения проблем.

После совещания Сущенко вместе с Сылкой отправился в администрацию сельского поселения Теряевское, где состоялась их встреча с активистами и жителями района.

В ходе мероприятия Сущенко зафиксировал все вопросы, которые волновали присутствующих. Наиболее актуальными из них оказались темы заключения договоров на технические осмотры и ремонт внутриквартирного газового оборудования, очередности проведения текущих и капитальных ремонтов домов, раздельного сбора мусора, принципов начисления коммунальных платежей, проявления некоторыми управляющими компаниями халатности в своей работе.

«Некоторые вопросы, в основном касавшиеся информирования жителей по тем или иным темам, удалось донести до людей непосредственно на месте. Для урегулирования остальных обсуждавшихся в ходе встречи задач было решено составить дорожную карт», следуя которой, шаг за шагом, мы совместными усилиями сможем устранить все возникающие препятствия на пути к достижению качественной и стабильной работы комплекса ЖКХ Волоколамского района», – сказал Сущенко.