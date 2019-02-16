РИАМО - 16 фев. В Шатуре в субботу пройдет второй этап IX традиционных Зимних сельских игр Московской области, мероприятие пройдет на стадионе «Энергия» Дворца спорта «Олимпийский» и соберет порядка 400 участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнования проходят в три этапа и грядущий второй этап является определяющим для прохождения в финальную стадию на всероссийском уровне, которая пройдет в конце марта 2019 года в Тюмени.

Подобные соревнования имеют уже довольно продолжительную историю и ведут свое начало с 2003 года. За это время сельские игры уже стали традицией. Целью игр является как привлечение сельского населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, так и повышение спортивного мастерства сельских тружеников и учащейся молодежи.

В программе второго этапа игр заявлены следующие виды спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, полиатлон, соревнования дояров, соревнования механизаторов, соревнования спортивных семей, шахматы и шашки. Помимо соревновательной части также планируется развлекательная программа.

Организатором Зимних сельских игр выступает общероссийский союз общественных объединений «Добровольное спортивное сообщество «Урожай» России».