РИАМО - 16 фев. Лекция литературоведа Олега Лекманова «О чем написан роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» состоится в субботу в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ, встреча пройдет в особом формате «медленных чтений», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Шестнадцатого февраля в рамках зимней образовательной программы пройдет лекция литературоведа, доктора филологических наук, профессора школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ и историка литературы Олега Лекманова «О чем написан роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет в особом формате «медленных чтений», позволяющих детально разобрать ключевые страницы «Мастера и Маргариты» и после этого ответить на вопрос о главной теме одного из самых знаковых романов отечественной литературы прошлого века. В сюжете романа, содержащем несколько линий, переплетены элементы философии, фантастики, фарса, сатиры и трагедии, кроется множество загадок.

Кроме того, желающие смогут посетить экспозицию «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова», представляющую мир творчества писателя под особым углом. На выставке можно увидеть личные вещи и архивные документы Булгакова, а также инсталляции, иллюстрирующие быт героев его произведений.

Мероприятия пройдут в павильоне ВДНХ «Рабочий и колхозница». Вход на лекцию бесплатный, на экспозицию «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова» – от 100 до 300 рублей, льготным категориям – бесплатно.

Образовательная программа «Знание ВДНХ» проводится с 2016 года. За все время проведения программу посетили свыше 40 тысяч человек, проведено более 500 лекций, мастер-классов, творческих встреч, языковых занятий и концертов. Мероприятия проходят при сотрудничестве с партнерами программы: Русским географическим обществом, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МИГИП, Еврейским музеем и Центром толерантности и другими.