РИАМО - 15 фев. Региональное информационное агентство Московской области разыгрывает среди подписчиков в «ВКонтакте» пять экземпляров книги «На грани возможностей» легендарного путешественника Федора Конюхова, победителей определят 28 февраля.

В этой книге – дневниковые записи Конюхова во время его одиночного плавания вокруг Антарктиды в 2008 году. Тогда, при подходе к ключевой точке – мысу Горн, – Конюхов несколько дней провел в условиях сильнейшего шторма и каждый поворот его яхты мог стать последним.

Чтобы стать обладателем одной из пяти книг, подписчику группы «РИАМО в Подмосковье» нужно сделать репост конкурсного сообщения. Победителей определят случайным образом 28 февраля.

Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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