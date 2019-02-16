РИАМО – 16 фев. В городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в субботу проведут день открытых дверей, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Цель мероприятия – раннее выявление рака предстательной железы.

«Урологи клиники будут принимать с 9:00 до 14:00, при наличии показаний пациентам будет проводиться анализ крови на ПСА – самый достоверный на данный момент показатель рака простаты. По рекомендации врача пациентам также проведут ультразвуковое исследование», – говорится в сообщении.

Получить консультацию ведущих урологов клиники в этот день можно по предварительной записи абсолютно бесплатно, предъявив лишь паспорт и полис ОМС любого региона России.

«После осмотра доктор оценит необходимость дальнейшего лечения, в том числе госпитализации в клинику. У жителей Москвы есть возможность получить бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь по онкоурологии на базе больницы.

Записаться на прием к врачу можно по телефону: 8(499)760-76-76 с 8:00 до 20:00 по будням», – уточняется в материале.

В феврале в городской больнице имени С.И. Спасокукоцкого открылось новое отделение онкоурологии под руководством доктора медицинских наук, профессора Константина Колонтарева.

Больница за прошедшие 50 лет накопила уникальный для России опыт в диагностике и лечении рака предстательной железы.

В больнице проводятся операции на роботической хирургической системе Da Vinci, после которой период восстановления составляет всего несколько дней. На базе клиники работает центр робот-ассистированной и реконструктивной урологии под руководством главного уролога департамента здравоохранения Москвы, профессора Дмитрия Пушкаря.