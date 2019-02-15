РИАМО - 15 фев. Перед судом в Московской области предстанет бывший сотрудник транспортной полиции за применение насилия в отношении пассажира на железнодорожной станции, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего командира отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции линейного отдела полиции на железнодорожной станции Куровская ЛУ МВД России на станции «Москва-Рязанская» в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)», - говорится в материале.

Следствием установлено, что полицейский 23 февраля 2018 года после прибытия на железнодорожную станцию «Черусти» в ночное время подошел к мужчине и в грубой, унижающей его честь и достоинство форме, потребовал предъявить документы, удостоверяющие личность.

Потерпевший сделал сотруднику полиции замечание и попросил предъявить служебное удостоверение и представиться, что впоследствии разозлило последнего, и он под предлогом проверки потерпевшего по спискам лиц, находящихся в розыске и употребляющих наркотические вещества, доставил его в помещение линейного пункта полиции, где избил потерпевшего и повредил принадлежащий ему мобильный телефон марки Lenovo S60-A.

Противоправные действия бывшего сотрудника полиции повлекли существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего в виде причинения ему побоев, физической боли, имущественного ущерба в сумме более 2 тысяч рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Шатурский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», - заключается в материале.