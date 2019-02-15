РИАМО - 15 фев. Выходные в столице будут ветреными и по-мартовски теплыми, ожидается гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В Москве в выходные тоже ветрено, особенно в воскресенье. Пройдут небольшие осадки и будет по-мартовски тепло: ночью до минус 2-х, днем до плюс 3 градусов. На дорогах сохранится гололедица. По предварительным прогнозам, в понедельник похолодает до минус 5 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили в Подмосковье и Москве на 16 февраля «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.