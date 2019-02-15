РИАМО - 15 фев. Все министерства Подмосковья работают над внедрением цифровых технологий в своей сфере, это единственно правильный путь движения вперед, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев рассказал, что одними из главных приоритетов в работе властей Подмосковья являются цифровизация региона и национальные проекты. Более 100 продуктов в Московской области уже оцифровано, они дают результат, экономят деньги, время.

«Мы в хорошем смысле озабочены внедрением цифровых технологий, у нас в каждом министерстве существует «правая рука», которая отвечает за внедрение цифровых технологий, и мы считаем, что это единственно правильный путь движения наверх, движения вперед», — сказал Воробьев в интервью изданию Lenta.ru.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф назвал Московскую область одним из лидеров цифровизации в стране и подчеркнул, что опыт региона в данной сфере является самым продвинутым.