РИАМО - 15 фев. Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви назвал ложью обвинения в мошенничестве, в частности, он обвинил в ложном доносе члена правления банка «Восточный» Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна, сообщает в пятницу ТАСС.

«Гражданин США, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, подозреваемый в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный», назвал неправдой обвинения в свой адрес», – говорится в сообщении.

Вместе с Калви задержаны партнер компании Ваган Абгарян и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль.

В Басманном суде Москвы решается вопрос об избрании Калви меры пресечения, он общается через переводчика и своего адвоката.

«Обвинения являются неправдой», – сказал Калви.

Обвинения члена правления банка Юсупова и акционера Аветисяна, по мнению обвиняемого, спровоцированы «корпоративным конфликтом» в банке.

«Юсупов и Аветисян вовлечены в корпоративный конфликт внутри банка «Восточный». Мы считаем, что ими проведены десять сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже», – дополнил Калви.

По его словам, Юсупов, подавая заявление в ФСБ, хотел создать себе «переговорную позицию для нашего отказа от требований в Лондонском суде».

Также Калви не исключает вероятности, что Юсупов желал уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в банке «Восточный», вероятность которой была неизбежна в результате докапитализации банка. Он уточнил, что кредитная организация получила бывшие активы «Юниаструмбанка», в результате «Восточный», согласно требованию Банка России, должен был создать дополнительную финансовую подушку в размере 20 миллиардов рублей.

«Господин Аветисян и я взяли обязательства увеличить капитал банка. В ноябре 2018 года Аветисян полагал, что сумеет поучаствовать в докапитализации банка, но теперь ясно, что у него недостаточно средств для этого», – уточнил Калви.

Он не признал себя виновным в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный», а также попросил отправить его под домашний арест. Он отметил, что готов сотрудничать со следствием.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР. Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «ВкусВилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.