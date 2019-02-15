РИАМО - 15 фев. Уроженца Дагестана, разыскиваемого за убийство и незаконное хранение оружия, экстрадировали из Италии в Россию, сообщается на сайте МВД РФ.

«В сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России в Москву доставлен Исаков Мурад 1979 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в сентябре 2012 года на улице Ленина в городе Избербаш мужчина совершил убийство своего знакомого по личным мотивам, после чего скрылся.

На основании запроса МВД по Республике Дагестан Исаков был объявлен в международный розыск и в результате оперативных мероприятий задержан на территории Италии в декабре 2018 года.