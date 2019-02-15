РИАМО – 15 фев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел, министром обороны Бельгии Дидье Рейндерсом, сообщается на сайте kp.ru.

Встреча состоялась в пятницу на полях 55-го заседания Мюнхенской конференции по безопасности.

«В рамках беседы двух дипломатов были затронуты перспективы развития отношений стран, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе происходящее в Сирии», – отмечается в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями о путях преодоления кризиса в Совете Европы.

Конференция в Мюнхене пройдет с 15 по 17 февраля.