РИАМО - 15 фев. В городском округе Истра собственника земельного участка сельхозназначения оштрафовали из-за уклонения от проверки надзорных органов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Суд оштрафовал собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Московской области за уклонение от проверки управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям», – говорится в сообщении.

В октябре 2018 года должна была проводиться проверка земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в городском округе Истра Московской области, площадью 2,29 гектара, принадлежащего Казенас Дмитрию Германовичу на праве собственности.

Собственнику направили уведомление о сроках проведения мероприятия, необходимости прибытия и копию распоряжения, в котором указан перечень документов для проверки. Однако в назначенное время собственник не явился, необходимые документы не представил, тем самым воспрепятствовав проведению проверки.

«По факту уклонения от проверки в отношении Казенас Д. Г. был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица управления», – уточняется в материале.

В конце января 2019 года решением мирового суда Казенас Д. Г. привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 600 рублей.