РИАМО - 15 фев. Студентка одного из столичных вузов – гражданка Ирана – обратилась в полицию с заявлением о том, что двое ее знакомых напали на нее и пытались изнасиловать, сообщает РЕН ТВ.

«По словам девушки из Ирана, которая учится на первом курсе в одном из московских вузов, на нее напали двое ее приятелей. Молодые люди несколько раз ударили пострадавшую по голове, склоняя к групповому сексу», – говорится в сообщении.

Так как пострадавшая оказала активное сопротивление, нападавшие не сумели совершить преступление. Согласно предварительной информации, злоумышленники также являются иностранными гражданами.

Полиция в настоящий момент проводит проверку по факту обращения.

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