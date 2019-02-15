РИАМО - 15 фев. В поселке Глебовский городского округа Истра открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, здесь смогут заниматься порядка 200 юных спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Строительство новейшего спортивного центра обошлось региону в 220 миллионов рублей. На торжественной церемонии открытия присутствовал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Новый объект также примечателен тем, что расположен рядом со стадионом «Глебовец», который во время чемпионата мира по футболу 2018 являлся тренировочной базой будущих чемпионов турнира – сборной Франции. Незадолго до мундиаля стадион также пережил реконструкцию, теперь же территории объединят для постройки полноценного спортивного центра», – сказал министр.

Рядом с новым зданием уже начинается строительство хоккейной площадки. Таким образом, поселок Глебовский превращается в уникальное спортивное место, а у жителей появляется еще больше возможностей вести здоровый образ жизни, добавил Терюшков.

На всех объектах спортивной направленности есть выделенные специальные часы «Добрый час». Все потенциальные потребители этой услуги: дети из детских домов, социальных приютов, из малообеспеченных семей, многодетные, наше более старшее поколение имеют право бесплатно прийти в объект спорта в установленное время и воспользоваться этой услугой.

«Строящиеся объекты оборудованы местами и возможностью посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все доступны. Есть специальный лифт для спуска маломобильной категории граждан в самую чашу бассейна для того. Здесь нержавеющая чаша, которая неприхотлива в эксплуатации, немецкая система водоподготовки, которая прослужит достаточно больше времени, чем та традиционная, которая основана на хлоре. И я уверен, что эксплуатация этой чаши при правильном ее содержании – это срок на 50 лет», – заключил Терюшков.