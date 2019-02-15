РИАМО – 15 фев. Правила раздельного сбора бытовых отходов напомнили школьникам во время Единого урока экологии, который прошел в пятницу во всех 12 средних учебных заведениях подмосковного Реутова, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«С 1 января 2019 года Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов. Приучать к этому процессу заблаговременно начали не только взрослых, но и детей. На систематических уроках, которые проходят еженедельно, детям рассказывают о пользе новой технологии для людей и окружающей среды. Единый урок экологии прошел в пятницу в 11 школах города и городской гимназии», – сказал Каторов.

По его словам, занятия проводят педагоги и специалисты коммунальных служб города. В первом полугодии прошло более 200 тематических уроков.

«Поддержка жителями проекта раздельного сбора отходов уже дает результат – доля поступающего отсортированного мусора возрастает», – отметил Каторов.

Глава Реутова подчеркнул, что в тех странах, где такая практика была введена ранее, уже выросло ответственное поколение высокой культуры поведения.

По умолчанию в домовых мусоропроводах Реутова установлены контейнеры серого цвета, предназначенные для пищевых отходов и грязной тары. Чистые стекло, пластик, жесть и бумагу жители могут выбросить в близлежащие синие баки.

По данным Реутовского информагентства, раздельные сбор и сортировку мусора в Реутове осуществляет управляющая компания «Кусор» совместно с региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Хартия». Производится разделение бытового мусора более чем на 10 фракций. Металлы, пластик, стекло, бумага и картон направляются на дальнейшую переработку для вторичного использования.

Переработкой пластика занимается завод «Пларус» в Солнечногорске, стекло вывозится на АО «Экоресурс» в Люберцы, автопокрышки на переработку принимает ООО «ОрисПром» из подмосковного Дзержинского, картон и бумага поступает на Алексинскую бумажно-картонную фабрику в Тульской области.