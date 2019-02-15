РИАМО - 15 фев. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев призвал учитывать расходы человека при оценке уровня бедности, эта методика применяется во всем мире, пишет в пятницу ТАСС.

Как считает премьер-министр, отечественные подходы к оценке бедности нуждаются в изменениях.

«Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», – сказал Медведев.

Как считает глава правительства РФ, таким образом можно будет избежать случаев, когда семья с детьми, на попечении которой есть еще и пожилые родственники, живет крайне бедно и при этом не имеет права на пособия, так как доход домохозяйства превышает прожиточный минимум. Изменение подхода также поможет избежать ситуаций, когда достаточно обеспеченные люди получают пособия от государства, не работая официально.

На сегодняшний день за чертой бедности находится свыше 19 миллионов россиян – их доход ниже прожиточного минимума.

Однако пособия начисляются на основании «сухих цифр и стандартного набора обезличенных данных».

По мнению Медведева, страна нуждается в более подробном социальном портрете бедности.