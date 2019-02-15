РИАМО - 15 фев. Управление Роспотребнадзора по Москве в текущем эпидсезоне по гриппу и ОРВИ решило продлить работу горячей линии по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций для жителей и гостей столицы, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с высокой востребованностью гражданами информации по профилактике гриппа и ОРВИ, а также актуальностью данной проблемы, работа горячей линии продлена до 10 марта 2019 года», - отмечается в материале.

В период с 4 по 15 февраля 2019 года специалисты отдела эпидемиологического надзора управления и врачи-эпидемиологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» консультировали граждан, обратившихся на горячую линию по вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ.

В рамках проведения горячей линии всего поступило 403 телефонных звонка. Наиболее актуальными были вопросы по иммунизации против гриппа, какие вакцины являются самыми эффективными, какие существуют противопоказания к вакцинации и совместима ли прививка против гриппа с другими видами прививок, как и где проводится лабораторная диагностика ОРВИ и гриппа, эффективность ношения маски, целесообразность частого мытья рук с мылом и промывания носа и другие.

Также за указанный период на горячую линию поступали вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и других организациях при осложнении эпидемиологической обстановки, с использованием медицинских масок, вопросы соблюдения температурного режима в помещениях. По каждому вопросу были даны разъяснения.

Телефоны горячей линии: 8 (495) 687-40-70; 8 (495) 687-40-62; 8 (495) 616-54-87; 8 (495) 687-40-33.