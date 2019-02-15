РИАМО - 15 фев. В январе 2019 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию около 5,3 тысячи новых квартир площадью 438,8 тысячи квадратных метров, это почти на треть меньше, чем за январь 2018 года, а доля индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, в общем объеме жилья составила 51,3%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«В январе 2019 года на территории Московской области за счет всех источников финансирования введены 5348 новых квартир общей площадью 438,8 тысячи квадратных метров, что на 32,5% меньше, чем в аналогичный период 2018 года. Треть жилья (33,5%) была построена в сельской местности, где было введено 147,1 тысячи квадратных метров жилой площади», — говорится в сообщении.

Доля индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, в общем объеме жилья составила 51,3%. В январе 2019 года населением было введено 225,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 39,2% меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

«В Московской области введено 213,7 тысячи квадратных метров общей жилой площади (без индивидуального строительства), из них 49,4% приходится на монолитные здания, 26,7% – на панельные, 13,4% – на кирпичные и 10,5% – на блочные», — добавляется в сообщении.

В январе 2019 года лидером по строительству жилых домов стало Щелково. Там общая площадь жилых помещений составила 27,5 тысячи квадратных метров. У Сергиево-Посадского района – 21,5 тысячи квадратных метров, Одинцовского округа – 18,8 тысячи квадратных метров. В Мытищах было введено 76,6 тысячи квадратных метров общей жилой площади; в Балашихе – 32,1 тысячи квадратных метров общей жилой площади; в Химках площадь жилых помещений достигла 24,5 тысячи квадратных метров.

Всего в январе этого года сдали в эксплуатацию 1387 жилых домов. Возвели 34 жилых дома разной этажности, большинство из них приходилось на трехэтажные здания – 64% от общего ввода.