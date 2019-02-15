РИАМО - 15 фев. В новой Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении мошеннических действий с полисами КАСКО, также следственными органами была установлена причастность к совершению данных противоправных деяний сотрудника страховой компании, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Следственной частью СУ УВД по ТиНАО окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении четверых участников организованной группы, обвиняемых в хищении денежных средств четырнадцати человек на сумму более 500 тысяч рублей под предлогом реализации страховых полисов КАСКО», - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что участниками организованной группы, действовавшей более полугода, была разработана схема хищения денежных средств граждан под предлогом реализации полисов страхования транспортных средств от ущерба, хищения или угона (КАСКО).

Согласно схеме, организатор группы от имени юридического лица заключила агентский договор со страховой компанией на реализацию страховых полисов за агентское вознаграждение. Получив таким образом доступ в страховую информационную клиентскую базу, двое других соучастников противоправного деяния обзванивали страхователей и приглашали их продлить срок действия страховых полисов.

Однако, получив от людей денежные средства и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, обвиняемые распоряжались полученными средствами по своему усмотрению, не передавая их в страховую компанию.

Также следственными органами была установлена причастность к совершению данных противоправных деяний сотрудника страховой компании, который, используя свое служебное положение, аннулировал из информационной клиентской базы сведения о реализованных полисах страхования транспортных средств от ущерба, хищения или угона (КАСКО).

Жертвами злоумышленников стали 14 автострахователей. Общая сумма материального ущерба составила более 500 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.