РИАМО - 15 фев. Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства РФ при проверке зоомагазина в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В процессе проверки выявлены нарушения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «Требования к безопасности кормов и кормовых добавок»: на витрине в торговом зале зоомагазина находился подготовленный к реализации сухой корм для животных общим весом 11,5 килограммов без указания даты расфасовки и срока годности», – говорится в сообщении.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ведомство выдало представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.