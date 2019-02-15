РИАМО - 15 фев. Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, а также заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светланы Алексеевой и начальника отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексея Данилова, сообщается на сайте СК РФ.

«Коршунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). Алексеевой инкриминируются преступления, предусмотренные частью 5 статьи 33 частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в растрате) и частью 6 статьи 290 УК РФ (два эпизода получения взятки), а Данилову – частью 5 статьи 33 частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в растрате)», – уточняется в сообщении.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева предложили их знакомой Марине Дюковой участвовать в аукционах в электронной форме на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН России. Они пообещали заключить от имени ФСИН России с подконтрольным ей ООО «Энергоресурс» государственные контракты по завышенной стоимости, за это потребовали передать им в качестве взятки часть денежных средств в размере 10% от стоимости контрактов.

Позднее Коршунов заключил по результатам проведения электронных аукционов от лица ФСИН России государственные контракты на поставку автомобильного топлива на 2016 год в общей сумме 940 миллионов рублей, что на 114 миллионов выше рыночной стоимости топлива. В дальнейшем он обеспечил перечисление части денежных средств на счета ООО «Энергоресурс».

Кроме того, в начале февраля 2016 года Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку сахарного песка. Алексеева при формировании конкурсной документации о закупке товара включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара в учреждения ФСИН России по территории всей страны в течение 20 дней.

В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН России заключил с подконтрольной Дюковой фирмой контракт по заведомо завышенной стоимости. Несмотря на то, что победитель конкурса нарушил сроки поставки товара, Коршунов официально признал его выполненным без нарушений, в связи с чем денежные средства за его исполнение в общей сумме более 399 миллионов рублей были перечислены аффилированному Дюковой юридическому лицу. Более чем 43 миллиона рублей из этих денег соучастниками были похищены.

После этого Коршунов и Алексеева потребовали от Дюковой передать им в качестве взятки ранее оговоренную сумму, то есть 40 миллионов рублей. Ими была получена часть взятки в размере 1,5 миллионов рублей. Всего же от противоправных действий обвиняемых государству причинен ущерб на общую сумму более 155 миллионов рублей.

Для установления причастности фигурантов к инкриминируемым им деяниям следователями проведен значительный комплекс следственных действий, в том числе допрошено более 100 свидетелей, изъят и изучен большой массив финансовой, аукционной и иной документации. Назначены и проведены экономические, бухгалтерские и почерковедческие экспертизы.

В целях обеспечения приговора следствием наложен арест на имущество обвиняемых, включая яхты и дорогостоящие автомобили, общей стоимостью порядка 70 миллионов рублей.

После ознакомления с материалами уголовного дела и всеми имеющимися у следствия доказательствами Алексеева изъявила желание дать дополнительные показания, полностью признав вину во всех инкриминируемых ей преступлениях, а также изобличила соучастников в получении взятки и растрате.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Коршунова, Алексеевой и Данилова направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.