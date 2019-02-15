РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 фев. В подмосковном Подольске задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в организации убийства бывшей супруги, также задержаны его мать и исполнитель преступления, говорится в сообщении Следственного комитета Московской области.

Житель Подольска вступил в преступный сговор со своей матерью, направленный на организацию убийства бывшей супруги. Мотивом сговора стали неприязненные отношения мужчины с его бывшей женой, а также предстоящий судебный процесс по определению места жительства их малолетнего ребенка. В качестве исполнителя преступления соучастники привлекли знакомого 32-летнего местного жителя, которому пообещали заплатить денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей.

«Следственным отделом по городу Подольску Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в организации убийства бывшей супруги. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.



Исполнитель ночью 13 ноября 2018 года прибыл к дому потерпевшей и стал поджидать ее в подъезде. После того, как девушка вошла, он нанес ей не менее пяти ударов по голове черенком лопаты, затем похитил сумку с личными вещами, тем самым инсценируя разбойное нападение.

Потерпевшую с переломом основания свода черепа госпитализировали в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась спустя несколько недель. В кратчайшие сроки удалось установить и задержать исполнителя, совершившего нападение, и свекровь потерпевшей. Им в настоящее время предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.