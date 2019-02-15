РИАМО - 15 фев. В Сергиево-Посадском районе заключили под стражу директора одного из местных ресторанов, подозреваемого в убийстве посетителя, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Девятого февраля в помещении ресторана, расположенного в городе Сергиев Посад между директором ресторана и посетителем произошел конфликт, в ходе которого директор произвел один выстрел из принадлежащего ему травматического пистолета в голову оппонента. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Сергиев Посад Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области судом в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве посетителя ресторана (часть 1 статья 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

На допросе подозреваемый сообщил следователю обо всех обстоятельствах и причинах совершенного им преступления. В ближайшее время по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.