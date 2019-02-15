РИАМО - 15 фев. В выходные в городском округе Серпухов на Водонапорной улице между домами 13 и 15 и по улице Ворошилова между домами 102 и 104 пройдет тематическая ярмарка «Зимний аттракцион», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Производители из Московской области и соседних регионов представили широкий ассортимент продукции: мед, сухофрукты, кондитерские изделия и конфеты, мясная, рыбная и молочная продукция, гранаты, соления, весенние коллекции женской, мужской и детской одежды, обувь, текстиль для дома, сувенирная продукция и многое другое», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В течение всего периода работы ярмарки будут проходить бесплатные чаепития, дегустации реализуемой продукции, разнообразные скидки и акции, а также не забыто музыкальное сопровождение.

Кроме того, в Наро-Фоминске продолжит свою работу социальная ярмарка «Ценопад», которая открылась 12 февраля.

«Ценопад» уникален тем, что это реальная возможность сэкономить для жителей Подмосковья, ведь здесь все необходимые продукты продаются дешевле минимум на 15%, чем в магазинах. Однако экономия никак не отражается на качестве товаров. Секрет низких цен – отсутствие посредников между производителем и пунктом продаж и льготные торговые места. Именно за счет этого нам удается добиться такой скидки. Кроме того, со скидкой до 70% можно будет приобрести «Ценопадные продукты», их можно узнать по специальному ярко-желтому ценнику – более 25 наименований», – заключил министр.